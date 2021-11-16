2021/11/16 | 20:45 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينهم عراقيون.. الكويت تمنع 100 وافد من تجديد إقامتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/16 | 20:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم عراقيون.. الكويت تمنع 100 وافد من تجديد إقامتهم) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم عراقيون.. الكويت تمنع 100 وافد من تجديد إقامتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).