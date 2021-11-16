الخارجية تسجل أكثر من 300 طلب عودة لعراقيين عالقين في بيلاروسيا

2021/11/16 | 20:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، تسجيل أكثر من 300 طلب عودة لعراقيين عالقين في الحدود البيلاروسية.

وقال الصحاف، في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، "نشهد إقبالاً في تسجيل الراغبين بالعودة الطوعية بواقع 240 مسافرًا، و65 طالبًا لجواز المرور".

وأضاف: "وفودنا الدبلوماسية تعمل بشكل مستمر في بلاروسيا".

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