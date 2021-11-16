2021/11/16 | 20:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تحت الشرطة الهندية تحقيقا بشأن مزاعم تفيد بتهريب الماريغوانا من خلال شركة “أمازون”، واستدعت مسؤولين تنفيذيين محليين يعملون لدى عملاقة التجارة الإلكترونية.وتم إلقاء القبض على رجلين من منطقة بيند في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة الهندية تحقق في تهريب الماريغوانا عبر أمازون المركز الخبري الوطني.

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