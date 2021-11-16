2021/11/16 | 20:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

اعلن مدير بيئة محافظة ميسان باسم محمد، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل فرق لفحص المياه في المحافظة بعد حالات التسمم التي شهدتها المحافظة، معلنا نتائج الفحوصات.

وقال محمد في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الدائرة شكلت فرق للتأكد من سلامة المياه ونتيجة لحالات التسمم الأخيرة التي شهدتها المحافظة لغرض الوصول للأسباب الحقيقية وراء هذه الحالات".

وأضاف: "اجرينا فحص لـ 22 موقعا بينها مشاريع مياه الشرب الحكومية ومعامل المياه والانهر واخذنا اكثر من 70 نموذجا واجرينا عمليات الفحص"، مشيرا الى ان "نتائج الفحص بينت سلامة جميع النماذج المفحوصة ولاوجود لملوثات فيها مما يؤكد ان حالات التسمم التي حدثت لم يكن سببها المياه".

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