محافظ كركوك ووفد سلطة الطيران يطلعان على جاهزية مطار المحافظة

2021/11/16 | 20:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ اكد محافظ كركوك راكان الجبوري ،دعم وتأييد سلطة الطيران المدني لانجاز كافة متطلبات تشغيل مطار كركوك والحصول على اذن تشغيله من قبل السلطة .واطلع محافظ كركوك ،مع وفد رفيع من سلطة الطيران المدني ،على جاهزية مطار كركوك الدولي والمشيدات المنجزة والمتطلبات التي تم اكمالها لتشغيل المطار .واكد المحافظ خلال جولة مسائية في المطار ، جاهزية المطار وعمله بمفاصله كافة لتقديم افضل الخدمات والتسهيلات للمسافرين ./انتهى

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