بريطانيا تنصح بوقف السفر الى لبنان

2021/11/16 | 20:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ نصحت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، مواطنيها بوقف كل الزيارات إلى لبنان باستثناء السفر الضروري.وقالت الوزارة، في بيان، إنها "لا تنصح الآن بتنفيذ أي زيارات إلى لبنان باستثناء الضرورية"، مضيفة أن هناك مناطق لا يجدر السفر إليها على الإطلاق.ويمر لبنان بأزمة اقتصادية مالية مستمرة وصفها البنك الدولي بأحد أعمق حالات الانكماش في التاريخ الحديث وتسببت في اضطرابات سياسية.وتفاقمت الأوضاع في البلاد في ظل جائحة فيروس كورونا وانفجار ضخم في مرفأ بيروت يوم 4 اب 2020 أودى بحياة 218 شخصا إضافة إلى أزمة دبلوماسية اندلعت مؤخرا بين لبنان من جهة والسعودية وبعض حلفائها في الخليج من جهة أخرى./انتهى9

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