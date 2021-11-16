الخارجية تكشف اعداد العراقيين الراغبين بالعودة من بيلاروسيا

2021/11/16 | 20:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 300 طلب عودة لعراقيين عالقين في الحدود البيلاروسية.

وقال الصحاف، في بيان، اليوم (16 تشرين اثاني 2021)، انه"نشهد إقبالا في تسجيل الراغبين بالعودة الطوعية بواقع 240 مسافرا، و65 طالبا لجواز المرور".

وأضاف، ان "وفودنا الدبلوماسية تعمل بشكل مستمر في بلاروسيا".

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