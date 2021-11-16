بعد مبادرة القوى الفائزة والخاسرة.. حزب بارزاني يطرح مقترحات للخروج من أزمة الانتخابات

2021/11/16 | 21:23 - المصدر: بغداد اليوم

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رد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، اليوم الثلاثاء، على ماينشر عن وجود مبادرة من قبل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم لحل الأزمة.

وقال سلام في حديث لـ(بغداد اليوم): "نسعى لحل الخلافات السياسية ويجب عدم التصعيد، ولكن بنفس الوقت يجب احترام نتائج الانتخابات وعدم التجاوز على الدستور".

وأضاف أن "تطبيق مبادئ الدستور هي الحل والضامن للخروج من الأزمة الحالية وتشكيل حكومة توافق قادرة وشراكة قادرة على حل الأزمات المختلفة".

ودعا زعيم تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، بوقت سابق اليوم، إلى "مبادرة وطنية سياسية موسعة تجمع القوى الفائزة على مستوى المقاعد والاصوات، وعلى مستوى المتقبل للنتائج أو المعترض عليها، وعلى مستوى القوى الكبيرة أو الناشئة والمستقلة؛ لوضع صيغة تفاهم تفضي إلى إعادة التوازن للعملية السياسية من خلال اتفاق وطني جامع متبنى من الجميع، بآليات ونقاط وتوقيتات واضحة وعملية".

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