القبض على ارهابيين أحدهما ما يسمى المسؤول الاداري لولاية الجزيرة غربي نينوى

2021/11/16 | 21:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على إرهابيين اثنين أحدهما ما يسمى بالمسؤول الإداري لولاية الجزيرة غربي محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بعملية نوعية استباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية لشعبة استخبارات الفرقة 15 والتي اكدت تواجد ارهابيين اثنين في مناطق حي الربيع وقرية القادسية بناحية زمار غربي نينوى".

وأضافت انه "وفق تلك المعلومات وبالتعاون مع قوة من الفوج الثالث لواء المشاة 73 واستخبارات ومكافحة ارهاب زمار تم التحرك على الاهداف المحددة والقبض عليهما حيث شغل احدهما منصب الاداري لما تسمى (ولاية الجزيرة ) "، مشيرة الى ان "الإرهابي الثاني من العناصر الناشطة بما تسمى (المعسكرات العامة ) لداعش، وهما من المطلوبين للقضاء بموجب احكام المادة 4 إرهاب".

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