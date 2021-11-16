2021/11/16 | 21:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تلقى المنتخب العماني الهزيمة الثالثة في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال قطر 2022، وكانت امام اليابان بهدف نظيف في المباراة التي اقيمت مساء اليوم بمجمع السلطان قابوس في مسقط.احرز إيتو الهدف الياباني الوحيد في الدقيقة 80.وتجمد رصيد عمان عند 7 نقاط في المركز الرابع بينما قفز المنتخب الياباني الى المركز الثاني برصيد 12 نقطة مستغلا تعثر استراليا بالتعادل امام الصين ضمن الجولة ذاتها./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليابان تتجاوز عمان بتصفيات كأس العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليابان تتجاوز عمان بتصفيات كأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).