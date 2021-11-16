الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ارهابيين احدهما المسؤول الاداري لولاية الجزيرة في نينوى

2021/11/16 | 21:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ القت الاستخبارات العسكرية القبض على ارهابيين ، احدهما المسؤول الاداري لما تسمى / ولاية الجزيرة / ، غربي نينوى.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني :" ان القبض على الارهابيين تم في ناحية زمار غربي نينوى ، استنادا الى معلومات استخبارية "، مبينا :" ان احدهما شغل منصب المسؤول الاداري لما تسمى (ولاية الجزيرة ) ، والثاني من العناصر الناشطة بما تسمى (المعسكرات العامة ) لداعش، وهما من المطلوبين للقضاء بموجب احكام المادة ٤ / ارهاب "./انتهى9

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