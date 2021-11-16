2021/11/16 | 21:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث اجتماع اللجنة الأمنية العليا في ديوان محافظة المثنى، بحضور قادة الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، منع أي محاولة لإستهداف أمن المحافظة من خلال البادية، مؤكدا ضرورة زيادة الجهد الاستخباري في بادية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المثنى..



تأكيد على ضرورة زيادة الجهد الاستخباري في بادية السماوة المركز الخبري الوطني.

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