2021/11/16 | 21:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

بأداء هزيل، تلقى المنتخب الوطني بكرة القدم هزيمة ثقيلة بثلاثة أهداف دون رد أمام المنتخب الكوري الجنوبي، في مشوار التصفيات النهائية المؤهلة إلى مونديال قطر ليستمر في قاع المجموعة إلى جانب المنتخب السوريّ.

وظهر المنتخب مهزوزًا مع أولى لحظات المباراة التي جرت على ملعب الغرافة في قطر، 16 تشرين الثاني/أكتوبر، إذ كاد الحارس فهد طالب أنّ يتسبب بهدف عكسي في مرماه في الدقيقة الأولى.

اقرأ/ي أيضًا: هل يستطيع المنتخب العراقي حصد البطاقة الثالثة إلى مونديال قطر؟

وعاد المنتخب ليتماسك قليلاً حتى منتصف الشوط الأول، حين أصيب الظهير الأيسر مهند جعاز وحل علي عدنان بديلاً، ليتلقى المنتخب العراقي أول الأهداف من ذات الجهة عن طريق النجم الكوري سون هيونغ مين في الدقيقة 31.

الشوط الثاني لم يشهد تحسنًا في الأداء، حيث فشل لاعبو المنتخب الوطني العراقي في خلق فرص حقيقية مع استمرار خسارة الكرات بسرعة بسبب فقدان التركيز وغياب الروح القتالية.

وفي الدقيقة 74 تسبب علي عدنان بضربة جزاء لصالح المنتخب الكوري ترجمها سون إلى هدف في مرمى فهد طالب، قبل أنّ يثقل جونج وو يونج شباك الأسود بهدف ثالث في الدقيقة 79.

وتجمد رصيد المنتخب العراقي بـ 4 نقاط في المركز قبل الأخير حيث تقبع سوريا بنقطتين، بينما عزز المنتخب الكوري موقعه في المركز الثاني بـ 14 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب مطارديه المنتخب الإماراتي ثالث المجموعة.

اقرأ/ي أيضًا:

جماهير العراق تتطلع لحلم الـ35 عامًا..



ماذا بقي من حظوظ التأهل لمونديال 2022؟

جستن ميرام يفتح النار على أدفوكات: "لم أشاهد مدربًا كهذا في حياتي"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسود تنهار أمام الشمشون في تصفيات مونديال قطر) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسود تنهار أمام الشمشون في تصفيات مونديال قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).