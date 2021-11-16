مأساة اللاجئين والسياسة اللاانسانية للدول الأوروبية - منظمة البديل الشيوعي في العراق

2021/11/16 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق الحرب والاقتتال في العراق وأفغانستان ، سوريا واليمن وليبيا ، الأنظمة الدكتاتورية في منطقة الشرق الأوسط ، الحركات والأحزاب ،الزمروالمجاميع الشوفينية الرجعية والإسلامية والحركات القومية البرجوازية في المنطقة والتي تُحافظ مُجتمعةً على النظام الرأسمالي والنيوليبرالي ، دَفَعَتْ بالملايين الى الهجرة والتشرد، ففي العراق ستة ملايين وفي أفغانستان سبعة ملايين وسوريا ستة ملايين هم من تشردوا جراء هذه الأوضاع.



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