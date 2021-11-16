القبض على إرهابيين اثنين أحدهما ما يسمى المسؤول الإداري لولاية الجزيرة بنينوى

2021/11/16 | 21:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على إرهابيين اثنين أحدهما ما يسمى المسؤول الإداري لولاية الجزيرة في نينوى.وقالت الخلية في بيان: إنه “بعملية نوعية استباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية لشعبة استخبارات الفرقة 15 والتي أكدت تواجد ارهابيين اثنين في مناطق حي الربيع وقرية القادسية بناحية زمار غربي نينوى، تم التحرك بالتعاون مع […]

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