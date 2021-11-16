تصفيات مونديال 2022.. السعودية تزحف نحو التأهل وفوز أول للإمارات

2021/11/16 | 21:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابع المنتخب السعودي خطاه الثابتة نحو تأهل مباشر إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم، بعد عودته فائزا من أرض فيتنام 1- صفر، الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من المجموعة الثانية في الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية، فيما أنعشت الإمارات آمالها بفوز أول على مضيفها اللبناني بهدف وحيد.

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