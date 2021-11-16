توب 5.. وزير خارجية العراق يتحدث عن الانفتاح على سوريا.. و5 مليار دولار في دبي للطيران

2021/11/16 | 21:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من حوار مع وزير خارجية العراق عن المصالحة مع سوريا، ومحادثات بين الإمارات وإسرائيل للتوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وإعادة التحالف بقيادة السعودية تموضع قواته بالساحل الغربي لليمن، والإعلان عن صفقات دبي للطيران، وصولا إلى مزاد فني لتسوية عملية طلاق بارزة… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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