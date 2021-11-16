زيدان و عبد المهدي يجتمعان للبحث في تدقيق الطعون المقدمة من المعترضين على النتائج

2021/11/16 | 21:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الية عمل الهيئة القضائية للانتخابات في تدقيق الطعون المقدمة من المعترضين على نتائج الانتخابات.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، ان “رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وبحثا الية عمل الهيئة القضائية للانتخابات في تدقيق الطعون المقدمة من المعترضين على نتائج الانتخابات”.

واضاف البيان ان “الجانبين اتفقا على ضرورة احترام تطبيق القانون واعتماده اساسا في معالجة الاشكاليات المثارة بخصوص الانتخابات”.

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