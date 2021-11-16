2021/11/16 | 21:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

ظهرت المقالة التربية تصدر قرارين جديدين يخصان المحاضرين أولاً على النور نيوز.

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