هبوط تاريخي لليرة التركية بعد ان سجلت 10.39 مقابل الدولار

2021/11/16 | 21:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ واصلت الليرة التركية انخفاضها أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية، مسجلة مستوى قياسي منخفض جديد .وسجلت الليرة التركية، عند الساعة الـ18:35 مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، 10.39 ليرة مقابل الدولار الأمريكي.وكانت الليرة التركية سجلت يوم أمس الاثنين، هبوطا بنحو 0.8% عند 10.075 مقابل الدولار الأمريكي.ويأتي هذا الانخفاض في قيمة العملة التركية وسط مخاوف بشأن السياسة النقدية بعدما بدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة.وفقدت الليرة، التي أصبحت بين أسوأ عملات الأسواق الناشئة لهذا العام، ثلثي قيمتها في 5 سنوات ./انتهى

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