استيقظت نفسي - رانية مرجية

2021/11/16 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رانية_مرجية استيقظت نفسي مثل الصباح لتقول من الآن فصاعدا انا لي وربما أنا من نهضت لأقول من الآن فصاعدا انا ثم انا ثم انا لا عاطفة وتر لا ملعقة تشغيل قراري بيدي اراحه هنا ام جرح عميق روح انا ولا يهمني الجسد كطفل يكبر قصيدة لوالده ويمنعه من كتابتها كيد ولدت لتكسر من الآن فصاعدا أنا استيقظت لأكون نفسي لن يقوى أحد على استفزازيولن ......





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