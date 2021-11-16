شاهد بالفيديو.. د.احمد الصحاف | الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية

2021/11/16 | 21:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3P6_TyQqZoo

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