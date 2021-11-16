2021/11/16 | 21:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، اعتقال “إرهابيين” احدهما مسؤول في “ولاية الجزيرة” غربي نينوى.

وقالت الخلية في بيان، إنه “بعملية نوعية استباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ والتي اكدت تواجد ارهابيين اثنين في مناطق حي الربيع وقرية القادسية بناحية زمار غربي نينوى”.

وأضافت “على اثر ذلك وبالتعاون مع قوة من الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ واستخبارات ومكافحة ارهاب زمار تم التحرك على الاهداف المحددة والقبض عليهما”، موضحة “شغل احدهما منصب الاداري لما تسمى (ولاية الجزيرة)، في حين يعد الثاني من العناصر الناشطة بما تسمى (المعسكرات العامة) لداعش، وهما من المطلوبين للقضاء بموجب احكام المادة ٤ إرهاب”.

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