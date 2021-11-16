2021/11/16 | 21:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني انتشرت ظاهرة جديدة على منصات التواصل الاجتماعي بين نشطاء من جميع دول العالم، خلال الساعات الأخيرة، واتخذ العديد من رواد التحدي الأمر على محمل الجد، ووصل حد تحميل برامج لزيادة عدد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لعبة POP CAT تجتاح العالم..



قطة تشعل الحرب بين الدول المركز الخبري الوطني.

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