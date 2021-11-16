2021/11/16 | 21:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، إغلاق 50 مخيماً جديداً خلال عمر الحكومة الحالية.وقال وكيل الوزارة كريم النوري في حديث تلفزيوني، تابعه “المركز الخبري الوطني”: إن “الحكومة نجحت بتنفيذ تعهداتها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهجرة تعلن إغلاق 50 مخيماً خلال فترة الحكومة الحالية المركز الخبري الوطني.

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