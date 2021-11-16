بايدن: قانون البنى التحتية أهم استثمار في قطاع النقل منذ عقود

2021/11/16 | 22:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​​​​​​​قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إن قانون البنية التحتية الذي وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي يمثل أهم استثمار في الطرق والجسور في البلاد خلال السنوات السبعين الماضية.

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