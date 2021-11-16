2021/11/16 | 22:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تراجعت الليرة التركية، اليوم الثلاثاء بشكل كبير إلى أدنى مستوياتها، لتؤكّد صوابية تصنيفها عملة الأسواق الناشئة الأسوأ أداء في 2021.وخسرت الليرة التركية نحو أربعة بالمئة من قيمتها لتصل إلى 10,36 مقابل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الليرة التركية تسجل تراجعًا هو الأكبر خلال العام الحالي المركز الخبري الوطني.

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