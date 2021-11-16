أرمينيا تعلن وقف إطلاق النار على الحدود مع أذربيجان

2021/11/16 | 22:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية مساء الثلاثاء عن وقف إطلاق النار في الجزء الشرقي من حدود أرمينيا مع أذربيجان.وذكرت الوزارة في بيان: أنه "بناء على اتفاق تم التوصل إليه بتوسط من روسيا، تم وقف إطلاق النار في الجزء الشرقي من الحدود الأرمينية الأذربيجانية اعتبارا من الساعة 18:30، وعاد الوضع إلى استقراره نسبيا".وفي وقت سابق من اليوم أفادت وزارة الدفاع الروسية بوقف الأعمال القتالية بين أذربيجان وأرمينيا في المنطقة الحدودية إثر محادثات أجراها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيريه في هذين البلدين.

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