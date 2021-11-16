بأنيابه الضخمة يمكنه ثقب أظافر الإنسان.. تعرف على هذا العنكبوت الأسترالي

2021/11/16 | 22:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم التبرع بالعنكبوت الأسترالي الضخم ويلقب بـ"Megaspider"، بشكل مجهول إلى حديقة الزواحف الأسترالية، والتي تقول الحديقة إنه أكبر عنكبوت رأوه على الإطلاق من نوع "funnel-web".

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