قوات بولندية تطلق الغاز المسيل للدموع على مهاجرين حاولوا عبور الحدود مع بيلاروسيا

2021/11/16 | 22:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أطلقت قوات بولندية الغاز المسيل للدموع وفتحت خراطيم المياه على مهاجرين حاولوا عبور الحدود من بيلاروسيا.وألقى بعض المهاجرين الحجارة على القوات البولندية عبر الحدود، حسب ما أفادت وزارة الدفاع البولندية.ويتجمع آلاف المهاجرين، معظمهم من منطقة الشرق الأوسط، منذ أسابيع، بالقرب من الحدود بين بيلاروسيا وبولندا في محاولة لدخول أراضي الاتحاد الأوروبي.واتهمت بيلاروسيا بدفع المهاجرين إلى الحدود في محاولة لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي، وهو ما تنفيه مينسك.

يذكر أن العلاقات بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي تشهد توترا حادا منذ حقق زعيم بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو فوزا في انتخابات رئاسية جرى التشكيك في مصداقيتها العام الماضي وحاول إخراس المعارضة عن طريق قمع الاحتجاجات واعتقال مناوئين سياسيين.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على بيلاروسيا عقب الانتخابات، ويستعد لفرض المزيد بسبب أزمة الحدود.وقالت وزارة الدفاع البولندية إن الجيش رد على مهاجمة المهاجرين سياجا حدوديا.وجاء في تغريدة للوزارة على تويتر أن المهاجرين "رشقوا الجنود والضباط بالحجارة وحاولوا تحطيم السياج لدخول الأراضي البولندية.



واستخدمت القوات البولندية الغاز المسيل للدموع لصد عدوان المهاجرين".وقالت الشرطة البولندية إن القوات البيلاروسية وقفت متفرجة على ما يجري، واتهمتها بإمداد المهاجرين بالقنابل الصوتية.

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