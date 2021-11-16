مباحثات تركية أذربيجانية حول التطورات الأخيرة على حدود أرمينيا

2021/11/16 | 22:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مع نظيره الأذربيجاني زاكر حسنوف، التوتر الحاصل على الحدود مع أرمينيا.وبحث اكار وحسنوف في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء آخر التطورات الحاصلة على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.وجدد وزير الدفاع التركي وقوف بلاده إلى جانب أذربيجان كما كان في السابق.وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد اعلنت في وقت سابق من اليوم تعرض مواقع عسكرية أذربيجانية حدودية لقصف مدفعي أرميني ./انتهى

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