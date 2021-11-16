الهجرة تحدد اعداد النازحين وتكشف سببا لعدم العودة

2021/11/16 | 22:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الثلاثاء، إغلاق 50 مخيما جديدا خلال عمر الحكومة الحالية، مؤكدة بقاء 39 الف اسرة نازحة.

وذكر وكيل الوزارة كريم النوري في تصريح متلفز تابعه NRT، اليوم (16 تشرين الثاني 2021)، إن "الحكومة نجحت بتنفيذ تعهداتها بخصوص عودة النازحين وتم إغلاق 50 مخيما جديدا خلال عمر الحكومة الحالية".

وأضاف النوري، أنه "رغم الظروف الصعبة إلا أن الوزارة تتابع أمور النازحين".

واوضح، ان "النصر على داعش لا يتحقق بالكامل إلا بعودة النازحين لمناطقهم".

واشار الى ان "هناك بعض المشاكل تمكنا من التغلب عليها، ولم يتبق سوى 39 ألف أسرة نازحة من مجموعة أكثر من 850 ألف أسرة".

وتابع، أن "المشاكل العشائرية أحد أسباب عدم عودة النازحين، وسنحاول حل هذه المشاكل".

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