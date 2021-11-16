قبل المفاوضات.. إيران

2021/11/16 | 23:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ "دبلوماسيون مطلعون" صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن إيران استأنفت إنتاج المعدات لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة في موقع لم تتمكن وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من مراقبته أو الوصول إليه لعدة أشهر

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