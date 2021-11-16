ثلاثة صواريخ كاتيوشا تسقط قرب قاعدة تركية في الموصل

2021/11/16 | 23:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقطت ثلاثة صواريخ كاتيوشا على أطراف

قرية بافيان التابعة لناحية قسروك في

قضاء شيخان، من دون أن تسفر عن أية أضرار

بشرية.

وقال قائممقام قضاء شيخان، سردار يحيى،

إن الصواريخ سقطت في أطراف القرية من

دون أن

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