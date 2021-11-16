المنافذ تعلن ضبط حاويتين تحتويان على مستلزمات طبية مخالفة للضوابط في أم قصر الشمالي

2021/11/16 | 23:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط حاويتين تحتويان على مستلزمات طبية مخالفة للشروط والضوابط في ميناء أم قصر الشمالي.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “من اجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وبمتابعة مباشرة من قبل رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي تمكن أبطال منفذ ميناء أم قصر …

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