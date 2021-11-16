الحشد يعلن صد تعرض لـ'داعش' في نينوى

2021/11/16 | 23:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن صد تعرض لتنظيم "داعش" في محافظة نينوى.

وقال الحشد في بيان، إن "حشد اللواء ٤٤ يتمكن من صد تعرض لعصابات داعش".

وأضاف البيان أن "الصد تم ضمن قضاء الحضر في نينوى".

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