2021/11/16 | 23:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن الحشد الشعبي عن صد تعرض لتنظيم "داعش" الارهابي في نينوى .وقال الحشد في بيان :" ان اللواء ٤٤ تمكن من صد تعرض لداعش في منطقة الحضر بنينوى "./ انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).