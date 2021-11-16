اقالة الجهاز الفني لمنتخب سوريا بعد الهزيمة امام ايران بثلاثية

2021/11/16 | 23:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة السوري، إقالة الجهاز الفني للمنتخب الأول، بعد الهزيمة 3-0 أمام إيران اليوم الثلاثاء، على ملعب الملك عبد الله الثاني بالقويسمة، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.وأكدت اللجنة في بيان رسمي اليوم أن هوية الجهاز الفني الجديد سيتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة.ولم تنتظر اللجنة الاستقالة الجماعية المتوقعة من الجهاز الفني، وقررت حله وسط غضب كبير من الجماهير الرياضية.وذكر مصدر مقرب من اللجنة أن 4 مدربين محليين مرشحون لخلافة المحروس، حيث تجري المفاوضات معهم.وأكد المصدر أن القرار النهائي بشأن المدير الفني الجديد لنسور قاسيون سيصدر خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة غدا الاربعاء.وكشف المصدر عن اسمين من ضمن المرشحين لخلافة محروس، هما ياسر السباعي المدير الفني للخريطيات القطري، وعماد خانكان.ويحتل المنتخب السوري المركز السادس (الأخير) في المجموعة الأولى برصيد نقطتين فقط./انتهى9

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