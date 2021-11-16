بآلة قاتلة.. مدير مدرسة في بغداد يعتدي بالضرب على مشرف تربوي (صور)

2021/11/16 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تعرض المشرف التربوي، باسم الغريري، اليوم الثلاثاء، الى الضرب بالة حادة من قبل مدير مدرسة في السيدية جنوب غربي بغداد.

وقال مصدر امني لوكالة (بغداد اليوم)، ان "مدير مدرسة (ماجد المهداوي) في منطقة السيدية التابعة الى مديرية تربية الكرخ الثانية، قام بالاعتداء بالضرب بالة حادة على المشرف التربوي الاختصاص (باسم الغريري)".

واضاف، ان "المدير ضرب الغريري بالة حادة على منطقة الرأس وهو الآن في حالة حرجة".

وتابع، ان "عائلة المشرف التربوي ناشدت وزيري التربية والداخلية للتدخل بالموضوع".

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