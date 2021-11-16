2021/11/16 | 23:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jfUSLSpyeG8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د. محمد الحسيني: هنالك تأثيرات سياسية على بعض أعضاء المفوضية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د. محمد الحسيني: هنالك تأثيرات سياسية على بعض أعضاء المفوضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).