"لا نستحق هذا".. التضخم "ينكل" بالأتراك مع تدهور تاريخي لليرة

2021/11/16 | 23:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه العديد من الناس في تركيا صعوبات متزايدة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع.

وفي حين أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية يؤثر على البلدان في جميع أنحاء العالم في فترة النقاهة من آثار من وباء كوفيد-19، يقول خبراء الاقتصاد إن التضخم الذي يضرب تركيا تفاقم بسبب سوء الإدارة الاقتصادية والمخاوف بشأن الاحتياطيات المالية للبلاد ودفع الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض أسعار الفائدة.

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