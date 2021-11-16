إيران: ننتظر جدية من السعودية

2021/11/16 | 23:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن

المحادثات التي أجرتها الجمهورية

الإسلامية مع السعودية لم تشهد أي

تطورات جديدة، مشيرا إلى أن بلاده تتنظر

"جدية" من المملكة في هذا الحوار.

وقال المتحدث باسم وزارة ال

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