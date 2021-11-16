إقالة مدرب المنتخب السوري بعد الخسارة أمام إيران بثلاثية

2021/11/16 | 23:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم في بيان

رسمي اليوم الثلاثاء، حل الجهاز الفني

والإداري للمنتخب السوري لكرة القدم

بعد الخسارة القاسية أمام المنتخب

الإيراني بثلاثية بيضاء.

وجاء في بيان الاتحاد السوري: "ق

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