العراق يوافق على تزويد لبنان بنصف مليون طن من زيت الغاز

2021/11/16 | 23:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب

الشيباني، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة

صدّقت على اتفاقية لإمداد لبنان بكمية

تبلغ 500 ألف طن من زيت الغاز الذي يستخدم

بنسبة كبيرة في تشغيل مولدات الكهرباء

الاحتياطية

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