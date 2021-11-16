2021/11/16 | 23:50 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يوافق على تزويد لبنان بنصف مليون طن من زيت الغاز) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الشيباني، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة
صدّقت على اتفاقية لإمداد لبنان بكمية
تبلغ 500 ألف طن من زيت الغاز الذي يستخدم
بنسبة كبيرة في تشغيل مولدات الكهرباء
الاحتياطية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يوافق على تزويد لبنان بنصف مليون طن من زيت الغاز) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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