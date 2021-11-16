وزير الثقافة يلتقي نظيرته الإماراتية في باريس ويبحث معها عدداً من القضايا المشتركة

2021/11/16 | 23:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ التقى وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية نورة بنت محمد الكعبي على هامش زيارةٍ يقوم بها حالياً وفدٌ ثقافي عراقي رفيع المستوى يرأسه الوزير إلى العاصمة الفرنسية باريس.وذكر بيان للوزارة انه :" جرى خلال اللقاء بحثُ عددٍ من القضايا المشتركة، منها سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين، وديمومته بما يضمن الارتقاء بالفعاليات الثقافية والفنية".وأكد الطرفان اهمية مكافحة تهريب الآثار والاتجار بها من خلال تفعيل قوانين وضوابط صارمة تضمن إيقاف التهريب والاتجار بالآثار.كما تطرق اللقاء إلى الجهود المشتركة بالتنسيق مع منظمة اليونسكو والاتحاد الأوربي في المشاريع الموجودة التي ترعى تأهيل وإعمار الجامع النوري، ومنارة الموصل الحدباء وكنيستي الساعة والطاهرة.وأثنى الوزير على الدعم الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة للثقافة العراقية في أكثر من مناسبة.من جهتها عبرت الكعبي عن سعادتها لما آلت إليه الجهود المشتركة للوزارتين في كلا البلدين وما أثمرت عنه من مشاريع مهمة./ انتهى9

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