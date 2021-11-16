جمال علي: فقدان الاستقرار وراء تراجع نتائج منتخبنا

2021/11/16 | 23:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ عزا المدرب جمال علي خسارة المنتخب العراقي اليوم أمام منتخب كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف دون رد إلى عدم الاستقرار بتشكيلة الفريق.وقال علي للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ :" ان تشكيلة المدرب الهولندي ادفوكات لم تستقر الى الآن ، والتغييرات مستمرة من مباراة إلى أخرى ، وبالتالي عدم الاستقرار اربك بشكل كبير الفريق وأثر على النتائج والأداء"، لافتا الى :" ان المستوى الفني لمباراة اليوم ،خصوصا في الشوط الثاني، بائس جدا".وبين :" ان الانفتاح أمام منتخب بحجم كوريا الجنوبية خطأ كبير، الشوط الأول كان طبيعيا رغم تلقينا هدفا ، لكن الفريق منظم وخطه الخلفي لم يكن مكشوفا على العكس من الشوط الثاني الذي ظهر به منتخبنا مكشوفا تماما وفاقد الترابط بين الخطوط".وأشار إلى :" ان الشوط الثاني في مباراة سوريا كان مميزا جدا وكنا نأمل أن تكون مواجهة كوريا مثلما انتهت اليه مباراة سوريا ، لكن الفريق فقد هويته".وتابع :" مازال الفريق في المنافسة على البطاقة الثالثة خصوصا وأن هناك شهرين على استئناف الجولات المقبلة من التصفيات ، وهي فترة كافية للتصحيح بشرط حضور المدرب والمتابعة الشخصية للاعبين سواء في الدوري المحلي او المحترفين".يشار إلى أن المنتخب العراقي خسر امام كوريا الجنوبية مساء اليوم بثلاثية نظيفة وبأداء متواضع جدا./انتهى

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