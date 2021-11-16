بارزاني يعزّي هاتفياً رئيس تحالف تقدم بوفاة عمه منذر الحلبوسي

2021/11/16 | 23:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي في وفاة عمه المغفور له (منذر الحلبوسي).

وأعرب رئيس الحكومة، بحسب بيان صحفي، “عن خالص تعازيه ومواساته لرئيس تحالف تقدم، سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان”.

وعبّر رئيس تحالف تقدم عن “تقديره لرئيس حكومة إقليم كوردستان على عزائه ومواساته، كما قدم له الشكر على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة”.

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