الحشد يعلن صد تعرض لـ”داعش” في نينوى

2021/11/16 | 23:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن صد تعرض لتنظيم “داعش” في محافظة نينوى.

وقال الحشد في بيان، إن “حشد اللواء ٤٤ يتمكن من صد تعرض لعصابات داعش”.

وأضاف البيان أن “الصد تم ضمن قضاء الحضر في نينوى”.

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