2021/11/17 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، بارتفاع رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، للتجديد له لولاية ثانية بعد اتساع التوافق حوله.

وقالت المصادر لـ (بغداد اليوم)، ان "هناك توافقا كبيرا حوله من قبل التيار الصدري وتقدم والكرد"، مشيرا الى ان "أمريكا تدعم التجديد لولايته، وان ايران ليس لديها مانع من تجديد ولايته، وتعتقد ان اداءه كان جيدا وخاصة في ملف مساهمته بتقريب وجهات النظر بينها وبين السعودية".

وتابعت، ان "الكتل السياسية تتخوف من تشكيل حكومية الأغلبية التي دعت اليها الكتلة الصدرية، وكذلك انها ترى بان زعيم ائتلاف دولة القانون لا يمكنه تشكيل حكومة توافق برئاسته لاعتراض الصدريين عليه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاث أحزاب تتوافق على تجديد ولاية الكاظمي لرئاسة وزراء العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاث أحزاب تتوافق على تجديد ولاية الكاظمي لرئاسة وزراء العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).