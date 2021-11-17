ولي العهد السعودي يعلن إنشاء أكبر تجمع صناعي عائم في العالم بـ

2021/11/17 | 00:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، إنشاء مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون" التي تشكل خطوة أخرى ضمن مخطط نيوم الرئيسي.وأكد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أن المدنية الجديدة …

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